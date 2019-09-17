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17.09.2019

Denize atık boşaltan firmaya para cezası

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde, balık taşınan kamyonun bağlı olduğu firmaya, denize atık su bırakıldığı gerekçesiyle 18 bin 37 liralık idari para cezası kesildi.

Kurucaşile'deki limanda, kasası denize doğru yanaştırılan, 61 K 22316 plakalı balık taşıma kamyonunun tahliye borusundan atık su boşaltıldı. Pis su ile küçük hamsilerin denize boşaltıldığını gören balıkçılar, cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Balıkçılar, ayrıca sürücüye, kokuya neden olması ve denize atık bırakması nedeniyle tepki gösterdi. İhbar üzerine kamyonunun bağlı olduğu firma hakkında yasal işlem başlatıldı.

18 BİN LİRA PARA CEZA

Bartın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, denize atık deşarj eden firmaya 'Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Denizlerle İlgili Kirletme Yasakları' gereğince 'Balıkçılıkla ilgili olarak yapılan su ürünleri ekimi ve balık, sünger ve diğer su ürünleri kalıntılarının geri boşaltımı ve buna benzer işlemlerin liman, koy ve körfezlerde Bakanlığın uygun görüşü alınmadan yapılması yasaktır' hükmüyle 18 bin 37 liralık idari yaptırım cezası uygulandı.

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