01 Kasım 2024, Cuma
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Deniz yüzeyinde biriken atıklar toplandı!

Deniz yüzeyinde biriken atıklar toplandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 01.11.2024 21:19
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tüm sahillerde deniz yüzeyini temizleme çalışmasını sürdürüyor. Bu kapsamda Marmaris Körfezi’ndeki atıklar toplandı.
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