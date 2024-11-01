Deniz yüzeyinde biriken atıklar toplandı!

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tüm sahillerde deniz yüzeyini temizleme çalışmasını sürdürüyor. Bu kapsamda Marmaris Körfezi’ndeki atıklar toplandı.

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