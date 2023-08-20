DASK en çok hangi şehirde yapılmış?

İstanbul'da her 3 konuttan biri sigortasız. En yüksek sigortalılıkta ilk sırada Marmara bölgesi var. Deprem sigortası en çok hangi şehirde yapılmış? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.

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