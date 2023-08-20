20 Ağustos 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları DASK en çok hangi şehirde yapılmış?

DASK en çok hangi şehirde yapılmış?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.08.2023 13:55
İstanbul'da her 3 konuttan biri sigortasız. En yüksek sigortalılıkta ilk sırada Marmara bölgesi var. Deprem sigortası en çok hangi şehirde yapılmış? Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
En çok sigorta hangi şehirde?
En çok sigorta hangi şehirde?
Kepçe operatörü göçük altında kaldı
Kepçe operatörü göçük altında kaldı
Kahramanmaraş’ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,2 büyüklüğünde deprem
Ev sahiplerinden kaçak pansiyon işletmeciliği!
Ev sahiplerinden kaçak pansiyon işletmeciliği!
Motosikletli kurye tehlikesi!
Motosikletli kurye tehlikesi!
Peçeni al git buradan
"Peçeni al git buradan"
35. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı
35. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı
YouTuber çocuklar hangi risklerle karşı karşıya?
YouTuber çocuklar hangi risklerle karşı karşıya?
İstanbul’da dönüşüm ne aşamada?
İstanbul'da dönüşüm ne aşamada?
Çamuru sanata dönüştüren eller
Çamuru sanata dönüştüren eller
🦊Uzun zaman sonra İLK KEZ görüntülendi
🦊Uzun zaman sonra İLK KEZ görüntülendi
Kuruluş Osman platosu açıldı
Kuruluş Osman platosu açıldı
Daha Fazla Video Göster