D vitamini cinayeti! Annesinin boğazını keserek öldürdü

24 Kasım 2023'te Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Doğukan D., annesinin boğazını keserek öldürmüştü. Korkunç cinayetin nedeni ortaya çıktı. Katilin, annesinin isteği üzerine D vitamini değerlerine baktırmak için sağlık ocağında kan verdiği, ancak tahlil sonuçlarında vitamin bilgilerinin yer almaması üzerine, "sen benden boş yere 4 tüp kan aldırdın, ben de senin 4 tüp kanını akıtacağım" diyerek cinayeti işlediği aktarıldı.

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