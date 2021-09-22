22 Eylül 2021, Çarşamba
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D-100 karayolunda şaşkına çeviren anlar! O kaçtı sürücüler kovaladı
Kocaeli'de sahibinin elinden kaçan kaniş cinsi bir yavru köpek D-100 karayolunu bibirine kattı. Sürücüler köpeğin zarar görmemesi için zaman zaman araçlarla önünü kesti zaman zaman da araçlarda inerek köpeğin peşine düştü. Ancak dakikalarca süren kovalamacada köpeği yakalayabilmek mümkün olmadı. O anları A Haber muhabiri Hakan Süer aktardı.