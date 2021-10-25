COVID-19 testi pozitif çıkanlar dikkat! Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'ndan A Haber canlı yayınında önemli tavsiyeler!

Kimyager Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında COVID-19'a karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yöntemlerini açıklandı. Canlı yayında konuşan Saraçoğlu, yeni tip corona virüse karşı lektin ağırlıklı olarak beslenmeyi önerdi. Peki lektin içerikli ürünler hangileri? Yanıtı haberimizde… Öte yandan Saraçoğlu, COVID-19 testinin pozitif çıkmasının enfekte olunmadığı anlamına geldiğini, virüsün henüz akciğerle temas etmediğini hatırlatarak bu süreçte neler yapılaması gerektiğini anlattı. Testi pozitif çıkanlara ise ada çayı tavsiyesinde bulundu.

2019 yılının Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19) dünya genelinde bugüne kadar yaklaşık 5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. A Haber canlı yayınına katılan Kimyager Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu ise COVID-19'a karşı bağışıklığı güçlendirmek için lektin ağırlıklı beslenmeyi önerdi. En yüksek lektin içeriği baklagiller, tahıllar ve patlıcangil sebzeler gibi besinlerde bulunmaktadır.

Saraçoğlu, bağışıklık sisteminizi vitamin bakımından zengin narenciyelerle güçlendirmenin yanında, beslenmenin yanında nohut, mercimek, fasulye ve patlıcanın lektin bakımında çok faydalı olduğunu belirtti.

"VİRÜSÜ BLOKE EDİYOR"

Bu baklagillerin COVID-19 virüsünü bloke ettiğini söyleyen Saraçoğlu, "Lektin bakımından zengin gıdalar virüsü bloke ediyor, insanı enfekte etme şansı azalıyor." dedi.

"Mevsimler gribe karşı C vitamini bakımında zengin gıdaların tüketilmesi doğrudur" diyen Saraçoğlu, kuşburnu çayının vitamin bakımından zengin bir çay olduğunu belirterek tüketilmesini tavsiye etti.

ODTÜ TARAFINDAN KANITLANDI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nden kimyacıların antiviral ve antibakteriyel özellikli uçucu yağların varlığı kanıtladığını hatırlatan Saraçoğlu, okaliptüs, ada çayı, lavanta ve kekiğin bu özelliklerde olduğunu söyledi.

LAVANTADA YAĞI İLE HAVADAKİ VİRÜSÜ YOK EDİN

Saraçoğlu, lavanta yağını sıcak suyun içerisine 10-15 damla damlatıldıktan sonra havaya hoş bir kokunun yayılmasının yanında mikropları da kırdığını söyledi.

COVID-19 TESTİNİZ POZİTİF ÇIKTIYSA NE YAPMALISINIZ?

Burundan veya boğazdan Covid-19 testi için sürüntü alındığında pozitif çıkanlara canlı yayında tavsiyelerde bulunan Saraçoğlu, test sonucunun pozitif çıkmasının henüz enfekte olunmadığına dikkat çekti. Virüsün akciğerlere inip enfeksiyon oluşmadığını söyleyen Saraçoğlu, bu aşamada ada çayı içilmesini tavsiye etti.

AVRUPA ÜLKELERİNDE BİTKİ DESTEKLİ TEDAVİ

Saraçoğlu, Avrupa'da Avusturya, Almanya, İsviçre, Hollanda da tıbbi bitkiler yardımıyla insanlar hastalıklara, enfeksiyonlara karşı aromatik bitkileri yardımcı ve destekleyici tedavi olarak kullanıldığını söyledi.

COVID-19'A KARŞI ADA ÇAYI MUCİZESİ

Almanya Duisburg Essen Üniversitesi'nde yapılan bilimsel çalışma, ada çayının Covid-19'a karşı hem koruyucu hem de tedavi edici özellikte olduğuna dair bir makale yayınlandığını canlı yayında hatırlatan Saraçoğlu, "Ada çayı virüse karşı parçalayıcı özelliğe sahiptir. Gargarasını yapabilir veya abdest alırken burnunuza su çeker gibi hafif şekilde çekebilir. Ya da 2 damla burnunuzdan genzinize/boğazınıza gidecek şekilde sabah öğle ve akşam yapılmalı." dedi.

COVID-19'A BAĞLI HALSİZİLİK İÇİN NE YAPMALI?

Programın sunucusu Canan Barlas geçen yıl virüse nasıl yakalandığını canlı yayında anlatıp, Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu'na uzun süre devam eden yorgunluk/halsizlik ve eklem ağrılarının iyileşmesi için virüsü atlatanların ne yapması gerektiğini sordu.

Hastalığın her insanda farklı seyrettiğini ifade eden Saraçoğlu "Genetik yapının hastalıklara karşı verdiği cevabın farklıdır. COVID-19'da en sık görülen şey yorgunluk şikayeti, bir hakim arkadaşıma kalp yetmezliği teşhisi konuldu. Bazı insanların bağırsaklarını, midelerini hatta beyinlerini de tutabiliyor. İnsanların genetik yapılarına göre bu farklılık gösteriyor." dedi.

İŞTE YORGUNLUKTAN KURTULMANIN FORMÜLÜ: SUSAM YAĞI (TAHİN)

Saraçoğlu, "Kronik bir yorgunluk söz konusu ise bundan kurtulmanın en güzel yolu, karabaş çayı, yaban kekiği, soğuk pres susam yağı (bir tatlı kaşığı) kullanılmalı. Susam yağının en büyük özelliği vücut direncini arttırıyor, kandaki iltihabın düşürülmesinde fayda sağlıyor." dedi.

Tahinin susam yağı bakımından çok fayda sağladığını söyleyen Saraçoğlu, bunlarla birlikte karabaş çayı ve propolisin tüketilmesinin yorgunluk/halsizliğin ortan kalkacağını belirtti.