Çorum’da veli okulda dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı

Olay, saat 15.00 sıralarında Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul müdürü Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, okul koridorunda bayılan S.D.S. adlı öğrenci için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

PES DEDİRTEN SEBEP!

Okul müdürü, çocuğun ailesini de arayarak durumu bildirdi. Okula gelen ve öğrencinin ambulansla hastaneye gönderilmesine tepki gösteren öğrenci velisi, yanında bulunan erkek şahısla birlikte okul müdürü ile görevli Mehmet Öztürk'ü darp etti.