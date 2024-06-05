Çorum'da veli okulda dehşet saçtı! O anlar kameraya böyle yansıdı
Çorum'da bir öğrenci velisi ve yanındaki bir kişi okulu basarak adeta terör estirdi. Dehşet anlarda 2 şahıs, okul müdürü ve görevliyi darp ederken o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Olaya ilişkin polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, saat 15.00 sıralarında Başöğretmen Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okul müdürü Ömer Atılgan ve okul görevlisi Mehmet Öztürk, okul koridorunda bayılan S.D.S. adlı öğrenci için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
PES DEDİRTEN SEBEP!
Okul müdürü, çocuğun ailesini de arayarak durumu bildirdi. Okula gelen ve öğrencinin ambulansla hastaneye gönderilmesine tepki gösteren öğrenci velisi, yanında bulunan erkek şahısla birlikte okul müdürü ile görevli Mehmet Öztürk'ü darp etti.
SALDIRIYA UĞRAYAN MÜDÜR HASTANELİK OLDU
Okul müdürü Ömer Atılgan ile okul görevlisi Mehmet Öztürk, öğrencileri için çağırdıkları ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan yabancı uyruklu şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
O ANLAR KAMERADA
Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ayakta tedavi edilen okul müdürü Ömer Atılgan ile okul görevlisi Mehmet Öztürk'ün sağlık durumlarının iyi olduğu, konunun Valilik tarafından titizlikle takip edildiği belirtildi. Öte yandan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların okul müdürü ve görevliyi darp ettiği görülüyor.
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