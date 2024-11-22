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Çorluspor 1947'nin hocası Ersin Aka sokak ortasında öldürüldü

Çorluspor 1947'nin hocası Ersin Aka sokak ortasında öldürüldü

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 22.11.2024 16:40
TFF 3. Lig'de mücadele eden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırıda öldürüldü. Saldırgan olay yerinden kaçarken, polis ekipleri yakalamak için çalışma başlattı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olay, saat 15.00 sıralarında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Mühittin Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Çorluspor 1947 Teknik Direktörü Ersin Aka, caddede yürüdüğü sırada kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralandı. Saldırgan, olayın ardından hızla kaçarak izini kaybettirdi.

Ersin Aka'nın silahlı saldırıya uğradığı bölgede yaklaşık 20 kovan bulundu (DHA)

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ersin Aka'yı Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Aka, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Polis ekipleri, saldırganın kimliğini tespit etmek ve yakalamak amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Cinayetin nedeni ve detaylarıyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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