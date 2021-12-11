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Çorlu Deresi’ni kirleten tesislere 25 milyon lira ceza 25 milyon 774 bin lira ceza uygulandı

DHA
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Giriş: 11.12.2021 13:30
Trakya'da kirli suyuyla sık sık gündeme gelen Ergene Nehri'nin kollarından Çorlu Deresi, simsiyah akmaya devam ediyor. Endüstriyel atıkların yol açtığı kirlilik nedeniyle bölge halkının göç ettiğini belirten Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, "Burada vatandaşlarımızın kendi mülki değerleri maalesef değer kaybetmekte. Şehirsel yaşama göç artmış vaziyette" dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün yaptığı denetimlerde, çevreyi kirlettiği tespit edilen 2 bin 58 tesise 25 milyon 774 bin lira ceza uygulandı.

Ergene Nehri'nin en büyük kollarından biri olan ve Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nden geçen Çorlu Deresi, yine simsiyah akıyor. Dereye karışan endüstriyel ve evsel atıklar, ağır kokuya da neden oluyor. Ergene Kent Konseyi Başkanı Ercüment Tuncay, Çorlu Deresi'nin yıllardır simsiyah akmasıyla çevreye yaydığı ağır kokudan dolayı şehirsel göçün arttığını söyledi. Tuncay, "Çorlu Deresi yaz mevsiminde de siyah akıyor, kış mevsiminde de siyah akıyor. Ne kokusu ne rengi değişti. Maalesef bölgemizin çözülemeyen sorunu, vatandaşlarımızın da sağlık açısından hiç çözülemeyen bir derdi. Buradan yetkililerimizden burası için bir an önce Ergene derin deşarj daha kullanılabilir daha gelişmiş bölgeye daha katkı yapılmasının bir isteği var" diye konuştu.

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