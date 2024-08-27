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Çocuklarını tabancayla vurup intihara kalkıştı; 3 ölü 2 yaralı

Çocuklarını tabancayla vurup intihara kalkıştı; 3 ölü 2 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.08.2024 12:23
Güncelleme:27.08.2024 12:23
Olay, sabah saatlerinde Merkez 4541/1 Sokak'ta meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Vesih Şimşek, çocukları Hiranur, Cemre, Ceylin ve Nira Şimşek'i kendine ait zeytinliğe getirdi. Burada henüz belirlenemeyen nedenle yanında bulunan tabancayla 4 çocuğuna art arda ateş etti. Çocuklar vücutlarının farklı yerlerine aldıkları kurşunlarla yere yığıldı. Ardından bir yakınını arayarak çocuklarını vurduğunu, kendisinin de intihar edeceğini söyleyerek bulundukları yeri bildiren Şimşek, aynı silahla intihara kalkıştı.
Çocuklarını tabancayla vurup intihara kalkıştı
Çocuklarını tabancayla vurup intihara kalkıştı
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