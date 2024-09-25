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Çocuklara para verip “çok tatlısınız” dedi! Aileler tedirgin o şüpheli aranıyor

Çocuklara para verip “çok tatlısınız” dedi! Aileler tedirgin o şüpheli aranıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 25.09.2024 18:49
Korkutan olay Adana'da meydana geldi. Apartman bahçesinde oynayan 6 yaşındaki M.N.B., 6 yaşındaki N.T. ve 6 yaşındaki R.G.'ye 10'ar lira veren kimliği belirsiz kişi, "Annem çok hasta, dua edin. Çok tatlısınız" dedikten sonra bölgeden ayrıldı. Durumdan tedirgin olan ailelerin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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Çocuklara para verip çok tatlısınız dedi!
Çocuklara para verip “çok tatlısınız” dedi!
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