25 Eylül 2024, Çarşamba
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Çocuklara para verip “çok tatlısınız” dedi! Aileler tedirgin o şüpheli aranıyor
Korkutan olay Adana'da meydana geldi. Apartman bahçesinde oynayan 6 yaşındaki M.N.B., 6 yaşındaki N.T. ve 6 yaşındaki R.G.'ye 10'ar lira veren kimliği belirsiz kişi, "Annem çok hasta, dua edin. Çok tatlısınız" dedikten sonra bölgeden ayrıldı. Durumdan tedirgin olan ailelerin şikayeti üzerine polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.