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Çocuk yaştaki kıza fuhuş yapmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı: Akılalmaz tuzak

İHA
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Giriş: 14.07.2022 12:38
Adana’da para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı 16 yaşındaki M.G.E.’nin evine giden Ahmet Eren Ü., kapıyı açan Ataberk Güngör tarafından silahla tehdit edilip, dövüldü. Ahmet Eren Ü.’nün cep telefonu ve 205 lirasını gasbeden Güngör ile M.G.E., polisin operasyonuyla yakalandı.
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