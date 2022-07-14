14 Temmuz 2022, Perşembe
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Çocuk yaştaki kıza fuhuş yapmaya gitti! Hayatının şokunu yaşadı: Akılalmaz tuzak
Adana’da para karşılığı cinsel ilişkiye girmek için anlaştığı 16 yaşındaki M.G.E.’nin evine giden Ahmet Eren Ü., kapıyı açan Ataberk Güngör tarafından silahla tehdit edilip, dövüldü. Ahmet Eren Ü.’nün cep telefonu ve 205 lirasını gasbeden Güngör ile M.G.E., polisin operasyonuyla yakalandı.