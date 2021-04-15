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Çocuk parkında silahlar çekildi! Diyarbakır'da kan donduran olay |Video

İHA
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Giriş: 15.04.2021 18:46
Güncelleme:15.04.2021 18:46
Son dakika yaşam haberleri... Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde iki grup arasında çocuk parkında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde bulunan sokakta sözlü olarak tartışan grup daha sonra çocuk parkına doğru ilerledi.

Parkın ortasında devam eden tartışma kısa sürede silahların çekilmesiyle silahlı kavgaya dönüştü.

Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan S.P. ile Ş.P., olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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