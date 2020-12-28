Çığ şehidine veda! Şehit Uzman Çavuş Özbent İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in (30) cenazesi, İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa verildi. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Şehit Özbent için Ayrancılar Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi önünde hazırlanan alanda, öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin annesi Ayten Özbent, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, fotoğrafını öptü.

Tören boyunca zaman zaman oğlunun tabutunun yanına gelen anne, diğer oğulları Uğur ve Ulaş Özbent'e sarıldı. Törene katılanlara sosyal mesafe uyarısı yapıldı, kolonya ikram edildi, maske dağıtıldı.

Törenin yapıldığı Barış Manço Caddesi üzerindeki evlerde yaşayan Torbalılar da balkon ve pencerelere çıkarak töreni izledi, şehit için edilen duaya eşlik etti.