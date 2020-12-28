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Çığ şehidine veda! Şehit Uzman Çavuş Özbent İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı

A Haber
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Giriş: 28.12.2020 13:57
Güncelleme:28.12.2020 17:08
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu şehit olan Uzman Çavuş Mehmet Özbent'in (30) cenazesi, İzmir'in Torbalı ilçesinde toprağa verildi. Detayları A Haber muhabiri Gamze Elçi aktardı.

Şehit Özbent için Ayrancılar Mahallesi'ndeki Yunus Emre Camisi önünde hazırlanan alanda, öğle namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.

Şehidin annesi Ayten Özbent, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü, fotoğrafını öptü.

Tören boyunca zaman zaman oğlunun tabutunun yanına gelen anne, diğer oğulları Uğur ve Ulaş Özbent'e sarıldı. Törene katılanlara sosyal mesafe uyarısı yapıldı, kolonya ikram edildi, maske dağıtıldı.

Törenin yapıldığı Barış Manço Caddesi üzerindeki evlerde yaşayan Torbalılar da balkon ve pencerelere çıkarak töreni izledi, şehit için edilen duaya eşlik etti.

Son dakika: MSBden Hakkaride çığ düşmesi sonucu şehit olan asker için başsağlığı mesajı SON DAKİKA: MSB'DEN HAKKARİ'DE ÇIĞ DÜŞMESİ SONUCU ŞEHİT OLAN ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Son dakika: Hakkarideki çığ felaketinde şehit sayısı 2ye çıktı SON DAKİKA: HAKKARİ'DEKİ ÇIĞ FELAKETİNDE ŞEHİT SAYISI 2'YE ÇIKTI
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