02 Ocak 2024, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Çiftçileri sevindiren haber! Tarımsal üretim kredi üst limitleri 15 milyon TL’ye artırıldı
Tarım sektörünü desteklemek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla tarımsal üretim kredi üst limitleri artırıldı. Çiftçiye faizsiz kredi şartları neler? Planlı üretimde standart faiz indirimine ilave yüzde 20 indirim. Tarımsal üretim kredi üst limitleri artırıldı. 300 bin TL’ye kadar %100 faiz indirimli kredi kullanılabilecek. Kredi limitleri tarımsal girdi fiyat endeksine göre düzenlenecek. Çiftçiye faizsiz kredi şartları neler? Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.