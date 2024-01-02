Çiftçileri sevindiren haber! Tarımsal üretim kredi üst limitleri 15 milyon TL’ye artırıldı

Tarım sektörünü desteklemek ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak amacıyla tarımsal üretim kredi üst limitleri artırıldı. Çiftçiye faizsiz kredi şartları neler? Planlı üretimde standart faiz indirimine ilave yüzde 20 indirim. Tarımsal üretim kredi üst limitleri artırıldı. 300 bin TL’ye kadar %100 faiz indirimli kredi kullanılabilecek. Kredi limitleri tarımsal girdi fiyat endeksine göre düzenlenecek. Çiftçiye faizsiz kredi şartları neler? Detayları A Haber muhabiri Murat Onur aktardı.

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