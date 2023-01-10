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CHP'nin "yüzen kalesi" İzmir'i yine sel aldı
Konak, Balçova, Bornova ilçelerindeki bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı.
Bornova ilçesinde, Kemalpaşa Caddesi rögarların taşması nedeniyle su altında kaldı. Caddede seyir halindeki birçok araç yolda kaldı.
Belediye ekipleri, su birikintilerini vidanjör yardımıyla tahliye etmeye çalıştı.
Bazı vatandaşlar, yolda kalan araçlarını kendi imkanlarıyla çıkarırken, büyük araçları belediye ekipleri kepçe yardımıyla kurtardı.
Motosiklet sürücüsü Melih Tenekeli, her yağmurda caddenin sular altında kaldığını, defalarca yetkililere çağrıda bunduklarını, ancak bir çözüm üretilmediğini söyledi.
Sağanak yağışın aralıklarla yarın öğleye kadar devam edeceği bildirildi.
Öte yandan, Konak ilçesinde yıkım çalışmaları devam eden bir kamu binasının arka girişindeki duvar çöktü.
Olayda bir iş makinesi molozların altında kaldı, bir iş hanının girişinde hasar oluştu.
Bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bölgede dedektör köpek yardımıyla yaptığı aramada, ölen veya yaralanan olmadığını belirledi.
İzmir Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de olay yerine gelerek, ilgililerden bilgi aldı.