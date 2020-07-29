CHP'li İBB'den Florya sahilinde ağaç kıyımı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Florya sahilinde bulunan ağaçların İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından kesildiğini açıkladı.

Florya sahilinde bulunan ağaçların kesildiği görüntüleri sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Florya sahilindeki ağaçların bugün İBB ekipleri tarafından kesilmesinin umarım mantıklı bir açıklaması vardır. İBB Biz kesmedik ceza yazacağız demiş ancak, kesen arkadaşlar İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanları. Kendi kendilerine mi ceza yazacaklar?" ifadelerini kullandı.