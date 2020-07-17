İBB, Yeşilköy’de yolu bitiremedi vatandaş sonunda isyan etti

"NEREDEN BAKSAN 4-5 AYDIR BU ŞEKİLDE"

Kış aylarında çalışmalara başlandığını ve bir süredir çalışmaların durduğunu ifade eden Turan Yüceer 20 yıldır bu bölgede oturduğunu söyledi. Yüceer, "Biz oy verdik ya. Yapsınlar yani. Belediye başkanına oy verdik yapmaları lazım. Kıştan beri böyle bu yol. Nereden baksan 4-5 aydır bu şekilde. Kıştan beri yapacaklar. Millet burada rezil oluyor ya. Sıkıntı çekiyoruz ya baksana arabanın altını vuruyoruz. Giremiyoruz yollar kapanıyor. Dönüyoruz dolaşıyoruz başka yerlerden giriyoruz buraya girebilmek için. Zorluk çekiyoruz yapsınlar bir an evvel" dedi.

Yüceer'in eşi de "Poşetleri omzumda taşıyorum. Yazık günah değil mi bize? Niye bu yollar yapılmıyor kaç aydır? Neredeyse kıştan beri böyle" ifadelerini kullandı.