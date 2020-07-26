CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 25 kişilik ABD’li heyete 28 bin 211 lira yemek harcaması yapmış!



İBB'NİN RESMİ YAZISINA TARİH YAZILMAMIŞ!

Söz konusu yazıda; Fahri Murat Tuncay ve Ömer Faruk Şimşek'in imzası yer alıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin resmi yazısında tarihin olmaması dikkat çekiyor.

"DOSYADA ORGANİZASYONUN AMACI VE NETİCELERİYLE İLGİLİ BİLGİ DE BULUNMAMAKTA.."

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Denetim Raporu'nda; "25 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını ziyaret etmek amacıyla 25 kişiden oluşan ABD merkezli finans kuruluşları yöneticileri için toplam 28.211,65 TL yemek giderinin İBB'ye fatura edildiği tespit edilmiştir. Söz konusu faturaya göre 1 kişilik yemek bedelinin 1.128,46 TL olduğu görülmüştür. Dosyada bu organizasyonun amacı ve neticeleriyle ilgili bir bilgi de bulunmamaktadır" ifadeleri yer aldı.





İMAMOĞLU; KURULMAMIŞ ŞİRKETE ORGANİZASYON İŞİ VERDİĞİ BELGELENMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu'nun; CHP Genel Merkezi'nin ödemesi gereken 319 bin 780 liralık faturayı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ödettiği belgelenmişti.

İmamoğlu'nun; kurulmamış şirkete organizasyon işini verdiği, şirketin organizasyondan 5 gün sonra kurulduğu, şirket kuruluşundan bir gün sonra da fatura kestiği tespit edildi.

Sultanahmet'teki Tunuslu Hayreddin Paşa Konağı'nda 29 Ağustos 2019'da gerçekleşen toplantıya; CHP'li 11 Büyükşehir Belediye başkanı katılmıştı. Söz konusu organizasyonun GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından yapıldığı iddia edilmişti.

ŞİRKET, ORGANİZASYONDAN 5 GÜN SONRA KURULMUŞ

Organizasyonu yapan GSM Organizasyon Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin; 2 Eylül 2019 tarihinde kurulduğu, şirketin 3 Eylül 2019 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne fatura kestiği öğrenildi. Organizasyon için İBB bütçesinden 319 bin 780 lira ödeme yapıldı, 50 kişilik organizasyon için kişi başı 6 bin 395 lira 60 kuruş ödendi.



(KENAN KIRAN / SABAH)