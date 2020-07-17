Zam makinesi CHP'li İBB İstanbulluyla adeta alay ediyor: Fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir

Koltuğu kaptıktan sonra seçim vaatlerini hasır altı eden CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, skandallarıyla gündemden inmiyor. Son olarak İstanbul'da suya yapılan yüzde 12,6'lık zammı CHP'li İBB'nin canhıraş bir biçimde savunması vatandaşı çileden çıkardı.

CHP'Lİ İBB'NİN FAHİŞ ZAMMINI AK PARTİ VE MHP GRUPLARI ENGELLEDİ

CHP'li İBB'nin fahiş zam teklifini AK Parti ve MHP grupları düşürdü. İmamoğlu ekibinin sunduğu yüzde 35'lik zam teklifinin enflasyon oranında olması gerektiğini söyleyen AK Parti ve MHP sıraları zammın düşürülmesini sağlayarak yüzde 12.6 seviyesine çekti.

CHP'Lİ İBB VATANDAŞLA ADETA DALGA GEÇTİ!

Vatandaşlardan gelen yoğun tepki üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından açıklama yapma gereği duydu. Ongun'un bu açıklaması vatandaşları teskin etmek yerine daha da alevlendirdi. Çünkü Ongun, adeta İstanbulluların aklıyla alay etme gayretine girişti.

CHP'li İBB Sözcüsü Ongun açıklamasında, "Değerli İstanbullular; İSKİ faturalarında "bakım bedeli" kalktığı için son fiyat artışı vatandaşlarımızı etkilememiştir. Aksine, hanelerin %66'sı 10 metreküp su kullanmaktadır ve bu gruba suda indirim gelmiştir. Enflasyona göre diğer hanelerdeki artış da çok düşüktür."

İşte İstanbul halkından gelen tepkileri bazıları: