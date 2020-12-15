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CHP'li İBB zabıtası tarafından akılalmaz baskın!

A Haber
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Giriş: 15.12.2020 14:20
CHP'li İBB zabıtası Başakşehir’de skandala imza attı. Başakşehir'deki birçok projeyi yarım bırakan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şimdi de gözünü Anne Çocuk Etkinlik Merkezi’ne dikti. Mahkeme kararı olmamasına rağmen İBB Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler adeta baskın düzenledikleri merkeze kapı kilidini kırarak girdi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

CHP'li İBB zabıtası Başakşehir'de skandala imza attı. Başakşehir'deki birçok projeyi yarım bırakan CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şimdi de gözünü Anne Çocuk Etkinlik Merkezi'ne dikti. Mahkeme kararı olmamasına rağmen İBB Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler adeta baskın düzenledikleri merkeze kapı kilidini kırarak girdi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Esra Keskin aktardı.

CHPli İBB zabıtasından skandal! Başakşehirde Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bilgi Evi’nin kilidini kırıp içeri girdiler CHP'Lİ İBB ZABITASINDAN SKANDAL! BAŞAKŞEHİR'DE ŞEHİT SAVCI MEHMET SELİM KİRAZ BİLGİ EVİ'NİN KİLİDİNİ KIRIP İÇERİ GİRDİLER

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