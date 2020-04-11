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CHP'li belediyeler resmi araçlarla Sözcü ve Korkusuz gazetelerini dağıttı |Video
CHP'li belediyeler devletin resmi araçlarıyla Sözcü ve Korkusuz gazetelerini dağıttı. Sokağa çıkma yasağının ilan edildiği illerde CHP'nin yönetiminde olduğu beldelerde kamuya ait resmi araçlarla Sözcü ve Korkusuz gazeteleri dağıtıldı. Sosyal medyada yayınlanan skandal görüntülere ise tepki yağdı.
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