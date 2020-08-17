CHP'li belediyede büyük vurgun! 1 liralık maskeye 4 liradan fazla ödediler!

İzmir'de CHP'li Seferihisar Belediyesi borç batağında... Şu anda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yönetimindeyken borç batağına sürüklenen Seferihisar Belediyesi'nin borcu 130 milyon liradan fazla... Belediye borç nedeniyle çalışanlarının maaşını ödeyemez durumdayken, koronavirüs bahanesiyle astronomik fiyatlara çok sayıda ürün ve ekipman aldığı ortaya çıktı. Buna göre 1 liralık maskeye 4 lira 75 kuruş ödendiği tespit edildi.

İşçilerin maaşını ödemedi, fahiş fiyatla ekipman aldı.

İzmir Seferihisar Belediyesi borç batağında!

CHP'Lİ BELEDİYEDE BÜYÜK VURGUN!

Maaşları ödenmeyen işçiler, Seferihisar belediyesinin yaptığı harcamaya tepki gösterdi.

130 milyondan fazla borcu olan belediyede koronavirüs salgın döneminde 1 liralık maskenin 4 lira 75 kuruştan alındığının ortaya çıkması borcun nasıl oluştuğuna dair ipucu verir niteliğinde...

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer daha önce Seferihisar Belediyesi'ni yönetiyordu. 130 milyonda fazla kalan borcun büyük kısmının ise Soyer döneminde yapıldığı iddia edildi.