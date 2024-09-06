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CHP kurultayında yumruklar havada uçuştu!

CHP kurultayında yumruklar havada uçuştu!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 06.09.2024 23:54
İç çekişmeyle savrulan CHP'de gergin başlayan Tüzük Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu'nun yokluğu ortalığı karıştırdı.CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'un "Kılıçdaroğlu nerede?" sorusuna, CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir'in "Haddini bil ulan" demesi salonu savaş alanına çevirdi.
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