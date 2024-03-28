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Cezaevine girmeden önce eğlenmeye gittiği mekanın sahibini öldürdü, ömür boyu hapsi istendi

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Giriş: 28.03.2024 12:20
Güncelleme:28.03.2024 12:21
Bursa'da, tartışmaya sebep olduğu gerekçesiyle dışarı çıkarıldığı eğlence mekanının sahibi Arif Akcan'ı (56) takip ettiği otomobilden 4 el ateş açıp öldüren İlker Karagöz (34) ile aracı kullanan Can Sır'ın (24) yargılandığı davada, savcı mütalaasını açıkladı. Tutuklu sanıkların 'Kasten öldürmek'ten müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Mütalaaya itiraz eden Karagöz, "Başka suçtan cezaevine gireceğim için son kez eğlenmeye gittim. Beni içeri almadılar. İş yeri sahibi ile Bursa’da tesadüfen karşılaştık. Kendisine, yanımda hobi olsun diye taşıdığım tabancamla ateş ettim. Amacım korkutmaktı. Tahliyemi istiyorum" derken, duruşma karar için ertelendi.
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