Cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri paylaşıldı (16 Nisan 2020 Perşembe) | Video

Son dakika haberi... Cezaevinden tahliye edilen Alaattin Çakıcı'nın ilk görüntüleri ortaya çıktı! Alaattin Çakıcı, TBMM'de kabul edilen Ceza İnfaz Düzenlemesi ardından Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edilmişti. İşte Alaattin Çakıcı'nın cezaevinden tahliye edildikten sonraki ilk paylaşılan görüntüleri...

incan Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde tahliyeler, dün sabah saatlerinde başladı. Polis ve jandarma ekipleri, cezaevi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hükümlü yakınlarının cezaevi önünde beklemesine izin verilmedi.

Basın mensupları için de cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir nokta belirlendi. İnfaz Yasasından yararlanan hükümlülerden bazıları, otobüslere bindirilerek cezaevinden tahliye edildi.

Sincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde tahliyeler, dün sabah saatlerinde başladı. Polis ve jandarma ekipleri, cezaevi önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Hükümlü yakınlarının cezaevi önünde beklemesine izin verilmedi.

Basın mensupları için de cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bir nokta belirlendi. İnfaz Yasasından yararlanan hükümlülerden bazıları, otobüslere bindirilerek cezaevinden tahliye edildi.

Alaattin Çakıcı'nın avukatı, tahliye sürecine ilişkin açıklama yaptı.

Avukat Zeynep Çiftçi; Çakıcı'nın, Saros'ta bir otelde inzivaya çekildiğini duyurdu.