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Cezaevinden dünya liderliğine! Bir liderin durdurulamaz yükselişi

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Giriş: 24.07.2022 11:10
Güncelleme:24.07.2022 11:16
Bugün Türk siyaset tarihinin kırılma noktalarından birinin yaşandığı gün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda Ziya Gökalp'in şiirini okumuş ve bu nedenle hapis cezasına çarptırılmıştı. 4 ay hapis yatan Erdoğan, bundan 24 yıl önce bugün cezaevinden çıktı. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyeri ve o günler...
Erdoğan’ın cezaevinden çıkışının 23’üncü yılı ERDOĞAN'IN CEZAEVİNDEN ÇIKIŞININ 23'ÜNCÜ YILI

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Erdoğan’ın cezaevinden çıkışının 23’üncü yılı
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