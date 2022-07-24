24 Temmuz 2022, Pazar
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Cezaevinden dünya liderliğine! Bir liderin durdurulamaz yükselişi
Bugün Türk siyaset tarihinin kırılma noktalarından birinin yaşandığı gün. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda Ziya Gökalp'in şiirini okumuş ve bu nedenle hapis cezasına çarptırılmıştı. 4 ay hapis yatan Erdoğan, bundan 24 yıl önce bugün cezaevinden çıktı. İşte Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi kariyeri ve o günler...