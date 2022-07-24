24 Temmuz 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Başkan Erdoğan’ın cezaevinden çıkışının 23’üncü yılı

Başkan Erdoğan’ın cezaevinden çıkışının 23’üncü yılı

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2022 11:15
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, 6 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle yargılanmış, Pınarhisar Cezaevi'ne konulmuştu. Başkan Erdoğan 24 Temmuz 1999'da tahliye olmuştu. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.
Cezaevinden dünya liderliğine CEZAEVİNDEN DÜNYA LİDERLİĞİNE

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Erdoğan’ın cezaevinden çıkışının 23’üncü yılı
Erdoğan’ın cezaevinden çıkışının 23’üncü yılı
Cezaevinden dünya liderliğine
Cezaevinden dünya liderliğine
İhracat için güneşe serildiler
İhracat için güneşe serildiler
Ebru Şahin’in annesi sosyal medyada gündem oldu!
Ebru Şahin'in annesi sosyal medyada gündem oldu!
Safura Gülistan cinayetinde yeni detaylar!
Safura Gülistan cinayetinde yeni detaylar!
Tatil köyü çürümeye terk edildi
Tatil köyü çürümeye terk edildi
“Yedi Güzel Adam”ın son ismine veda
“Yedi Güzel Adam”ın son ismine veda
86 yıllık hasret bir cuma vakti vuslata erdi
86 yıllık hasret bir cuma vakti vuslata erdi
Feci kaza! İşçileri taşıyan minibüse...
Feci kaza! İşçileri taşıyan minibüse...
Adana’da orman yangını
Adana'da orman yangını
Vatandaşlar ölümden döndü
Vatandaşlar ölümden döndü
Kriz geçiren çocuğu böyle kurtardı!
Kriz geçiren çocuğu böyle kurtardı!
Daha Fazla Video Göster