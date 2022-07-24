24 Temmuz 2022, Pazar
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Başkan Erdoğan’ın cezaevinden çıkışının 23’üncü yılı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde, 6 Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu şiir nedeniyle yargılanmış, Pınarhisar Cezaevi'ne konulmuştu. Başkan Erdoğan 24 Temmuz 1999'da tahliye olmuştu. Detayları A Haber muhabiri Umut Işık aktardı.