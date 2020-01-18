Cezaevinden çıktı eşi ile kayınvalidesine kurşun yağdırdı |Video

İstanbul Kadıköy'de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen bir kişi, çiçekçilik yapan eşi ile kayınvalidesini silahla vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan anne kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadıköy'de cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen şahış eşi ve kayınvalidesine kurşun yağdırdı.

Yaralanan Seyhan Yüksekova, annesi Zühmiye Yüksekova hastaneye kaldırılırken, şüphelinin minibüse binerek kaçtığı iddia edildi.

Anne ile kızı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.