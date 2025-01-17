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Çevre Bakanlığı çevreyi kirletenlerin ensesinde! Doğayı kirletenlere milyonluk cezalar

Çevre Bakanlığı çevreyi kirletenlerin ensesinde! Doğayı kirletenlere milyonluk cezalar

Mehmet Karataş
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.01.2025 16:34
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı doğayı kirletenlere ağır cezalar kesiyor. Kentsel atık suyu arıtmadan dereye döken tesise 3,3 milyonu aşkın ceza kesen Bakanlık, Tekirdağ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ile 4 işletmeye ise toplam 10'u milyon lirayı aşkın ceza yazdı.
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Çevre Bakanlığı çevreyi kirletenlerin ensesinde! Doğayı kirletenlere milyonluk cezalar
Çevre Bakanlığı çevreyi kirletenlerin ensesinde!
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