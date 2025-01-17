Çevre Bakanlığı çevreyi kirletenlerin ensesinde! Doğayı kirletenlere milyonluk cezalar

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı doğayı kirletenlere ağır cezalar kesiyor. Kentsel atık suyu arıtmadan dereye döken tesise 3,3 milyonu aşkın ceza kesen Bakanlık, Tekirdağ ve Balıkesir Büyükşehir Belediyeleri ile 4 işletmeye ise toplam 10'u milyon lirayı aşkın ceza yazdı.

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