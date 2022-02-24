24 Şubat 2022, Perşembe
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Cevizlibağ’da tramvay içinde 1 yolcu tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada
İstanbul Cevizlibağ’da tramvay içinde çıkan kavgada bir yolcu, dört şahıs tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
Olay, sabah sularında Cevizlibağ durağında tramvayın içerisinde yaşandı.
TEKME VE YUMRUKLAR KONUŞTU
İddialara göre, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda bulunan yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
FECİ ŞEKİLDE DAYAK YEDİ
Tramvayda yolculuk yapan 4 kişi, kavga ettikleri 1 yolcuyu tekme ve yumruk darbeleriyle feci şekilde dövdü.
O ANLAR KAMERADA
Kavgayı tramvaydaki diğer yolcular güçlükle ayırırken kavga anı başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.