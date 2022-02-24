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Cevizlibağ’da tramvay içinde 1 yolcu tekme tokat dövüldü! O anlar kamerada

İHA
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Giriş: 24.02.2022 11:44
İstanbul Cevizlibağ’da tramvay içinde çıkan kavgada bir yolcu, dört şahıs tarafından tekme ve yumruklarla darp edildi. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Olay, sabah sularında Cevizlibağ durağında tramvayın içerisinde yaşandı.

TEKME VE YUMRUKLAR KONUŞTU

İddialara göre, Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayda bulunan yolcular arasında henüz bilinmeyen bir nedenden tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

FECİ ŞEKİLDE DAYAK YEDİ

Tramvayda yolculuk yapan 4 kişi, kavga ettikleri 1 yolcuyu tekme ve yumruk darbeleriyle feci şekilde dövdü.

O ANLAR KAMERADA

Kavgayı tramvaydaki diğer yolcular güçlükle ayırırken kavga anı başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Tramvay içinde tekme tokat kavga kamerada
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