23 Eylül 2021, Perşembe
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Cesedi bulunan Arda Yurtseven’in arkadaşının paylaşımı yürek dağladı: Nasıl kıyabildiler sana
İstanbul’un Kartal ilçesinde 3 gün önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Arda Yurtseven’in ormanlık alanda cesedi bulundu. Türkiye'yi yasa boğan liseli Arda'nın arkadaşının sosyal medya hesabı (twitter) üzerinden paylaştığı sözler yürek dağladı. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu canlı yayında aktardı.