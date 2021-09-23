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Cesedi bulunan Arda Yurtseven’in arkadaşının paylaşımı yürek dağladı: Nasıl kıyabildiler sana

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Giriş: 23.09.2021 16:05
İstanbul’un Kartal ilçesinde 3 gün önce ortadan kaybolan 16 yaşındaki Arda Yurtseven’in ormanlık alanda cesedi bulundu. Türkiye'yi yasa boğan liseli Arda'nın arkadaşının sosyal medya hesabı (twitter) üzerinden paylaştığı sözler yürek dağladı. Detayları A Haber muhabiri Melis Coşan İslamoğlu canlı yayında aktardı.
Arda’nın arkadaşından yürek yakan paylaşım
Arda'nın arkadaşından yürek yakan paylaşım
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