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16.04.2020

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay canlı yayında açıkladı: Son 10-12 gündür... |Video

Türkiye koronavirüsle mücadelesini sürdürüyor. Bu mücadele en büyük yükü sağlık çalışanları çekiyor. Virüsle mücadele büyük rol oynayan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde son durum ne? Cerrahpaşa’da koronavirüs teşhisi konulmuş hasta tedavi görüyor? Bu soruların yanıtını A Haber canlı yayınına konuk olan Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay verdi. Öte yandan Kutlubay, vaka sayılarının son 10-12 gün içerisinden bir durağan seyre yöneldiğini ve o dik olarak yükselme seyrinin zayıfladığını açıkladı.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, "Şu anda Kovid hastalarının yatması için ayrılan blokta 170 hastamız yatmakta, yetişkin yoğun bakımda 29 hastamı var. Çocuk servisimizde 8, çocuk yoğun bakımda servisinde de maalesef 8 hastamız var. 10-12 gündür benim korktuğum gibi çok şükür olmadı. 10-12 gün önce 220-225'e varan rakamlara çıktı yatan hasta sayısı oranında… Günde 300-350 hasta 'ben kovid miyim?' diye başvuruyor. Biz onları ayrı bir yerde tarıyoruz. Bu hastalarda ayrıma gidiyoruz. Hastanın genel durumu iyiyse gerekli testleri yapıp evlerine yolluyoruz. Durumu kötüyse hastayı Kovid servisimize yönlendiriyoruz. Günde 20-25 hastamızın testleri negatif çıkıyor biz bunları evlerine gönderiyoruz. Hastanede yatma süresi 7-15 gün arasında değişiyor.

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