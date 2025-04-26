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Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesi deprem riski nedeniyle taşınacak

Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesi deprem riski nedeniyle taşınacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.04.2025 00:16
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi'nin taşınma işlemlerinin deprem nedeniyle öne çekildiğini belirterek, "Üniversitemiz senatosunun bugün aldığı karar ile fakültenin faaliyetleri 20 gün süreyle durdurulmuştur. Bu süre zarfında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, Avcılar Yerleşkemizdeki bir binaya taşınacaktır" dedi.
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Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesi deprem riski nedeniyle taşınacak
Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesi deprem riski nedeniyle taşınacak
Cerrahpaşa Hemşirelik Fakültesi deprem riski nedeniyle taşınacak
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