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Cem Adrian’a sahnede çirkin saldırı! Yüzüne pet şişe fırlatıldı

İHA
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Giriş: 07.07.2024 10:39
Van’da düzenlenen ‘Kültür Yolu Festivali’ kapsamında sahne alan Cem Adrian'ın yüzüne, şarkı söylediği sırada fırlatılan bir pet şişe isabet etti.
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