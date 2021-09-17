Celal Şengör, öğrencisinin eteğini kaldırıp attığı tokadı anlattı

Yaptığı birçok açıklama ile sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Celal Şengör, yaptığı bir yayında öğrencisi ile yaşadığı anısını anlattı. Şengör, bir kız öğrencisine kızdığı için eteğini kaldırıp kalçasına tokat attığını itiraf etti. Şengör'ün infial yaratan açıklaması sosyal medyada gündem oldu. Kullanıcılar yaptıkları birçok paylaşım ile Şengör'e tepkilerini dile getirdi.