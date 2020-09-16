Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünlerin ve firmaların listesini kamuoyuyla paylaştı. Peki tüketiciler hileli gıda ile karşılaşınca ne yapmalı? Tüketici Hakları Merkezi Derneği Başkanı Fatih Dinler, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen ürünlerin ve firmaların listesini kamuoyuyla paylaştı. Peki tüketiciler hileli gıda ile karşılaşınca ne yapmalı? Tüketici Hakları Merkezi Derneği Başkanı Fatih Dinler, A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

TAĞŞİŞ YAPAN FİRMALARA KAPATMA CEZASI VERİLMELİ!

Dinler, "Gıdada tağşiş yapan firmalara karşı çok yüksek derecede caydırıcı bir şekilde para cezasının kesilmesi gerekiyor. Para cezası kesildi fakat firma aynı şekilde devam ederse bu sefer kapa cezası verilmesi gerekiyor. Kapama cezasından sonra hala karşımıza çıkıyorsa bundan sonra da hapis cezası alması." ifadelerini kullandı.