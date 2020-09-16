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Gıdalarda hangi hileler yapılıyor? Hileli zeytinyağı nasıl anlaşılır?

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Giriş: 16.09.2020 12:24
Güncelleme:16.09.2020 12:29
Gıda hilecileri insan sağlığını hiçe sayıyor. Gıda teröristleri en fazla hileyi ise zeytinyağında yapıyor. Peki tükettiğimiz besinlerde ne gibi hileler yapılıyor? Hileli zeytinyağı nasıl anlaşılır? A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında aktardı. İzmir gıda mühendisleri odası başkanı Uğur Toprak konuyla ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Toprak, "Zeytinyağında genellikle yapılan şey bitkisel tohum yağı karıştırılması" ifadelerini kullanarak tüketicileri uyardı.

Gıda hilecileri insan sağlığını hiçe sayıyor. Gıda teröristleri en fazla hileyi ise zeytinyağında yapıyor. Peki tükettiğimiz besinlerde ne gibi hileler yapılıyor? Hileli zeytinyağı nasıl anlaşılır? A Haber muhabiri Gamze Elçi canlı yayında aktardı. İzmir gıda mühendisleri odası başkanı Uğur Toprak konuyla ilgili detayları A Haber canlı yayınında anlattı. Toprak, "Zeytinyağında genellikle yapılan şey bitkisel tohum yağı karıştırılması" ifadelerini kullanarak tüketicileri uyardı.

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