Miçotakis'in Türkiye çıkışı Yunanistan'da nasıl karşılandı?

7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da düzenlenen 36. NATO Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Zirvenin ilk gününe Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki kritik görüşme damga vurmuştu. Gözler bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde süren zirveye çevrilirken, tarihi kararların alınması bekleniyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’in, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki liderler buluşması öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda Türkiye’yi tehdit olarak nitelendirerek ülkesinin savaş tehdidi altında olduğunu öne sürmesi dikkat çekti. A Haber canlı yayınında Gazeteci Manolis Kostidis, Miçotakis’in Türkiye’ye yönelik açıklamalarının Yunanistan’da nasıl yankı bulduğunu aktarırken, A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ise Yunanistan’ın tezlerinin uluslararası hukuk açısından neden karşılık bulmadığına ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.