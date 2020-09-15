Bakanlık taklit ve tağşiş ürün listesini açıkladı: 91 firmadan 113 ürün

Bakan Pakdemirli konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetlerini Bakanlık olarak büyük bir titizlikle yürütüyoruz