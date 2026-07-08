Var Mısın Yok Musun 17. bölüm fragmanı

Televizyon tarihinin unutulmaz yarışmalarından "Var Mısın Yok Musun", Esra Erol'un sunumuyla atv ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Şans ve stratejinin bir araya geldiği yarışma; 16, 17 ve 18'inci bölümleriyle Salı, Çarşamba ve Perşembe akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor.

Hercai 17. Bölüm izle yeni bölüm izle

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Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder. Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer. Başka bir düşmanın var olduğunu, yaşananlarda Şadoğlu ailesinin hiçbir suçunun olmadığını kanıtlamaya çalışan Hazar diğer yandan Miran'ın geçmişle ilgili bildiklerinin gerçek olmadığını ispatlamak için eski bir tanıdıkla konuşmaya karar verir. Geçmişte yaşananların tanığı olan bu kişi acaba masumiyetini kanıtlamak için Hazar Şadoğlu'na istediği yardım elini uzatacak mıdır?