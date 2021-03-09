Canlı yayında öldüresiye dövülen kadının ifadesi ortaya çıktı | Zanlı Gökhan Özbolat serbest bırakılmıştı

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu bildirilen Gökhan Özbolat skandal bir olaya karıştı. Özbolat, sosyal medya hesabı üzerinden canlı yayında bir kadını tekme tokat dövdüğü anları paylaştı. Sosyal medyada infial yaratan #GökhanÖzbolatTutuklansın etiketiyle tepkilerin çık gibi büyüdüğü olayla ilgili yeni gelişme yaşandı. Görüntülerde şiddete maruz kalan Elif Karataş'ın ifadesi ortaya çıktı.

Türkiye'nin gündeminden düşmeyen Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun'un arkadaşı olduğu bildirilen Gökhan Özbolat skandal bir olaya karıştı. Aleyna Çakır ismi ile tanınan Sema Esen, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesinde bulunan evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde ölü olarak bulunmuştu.

ALEYNA ÇAKIR'I DÖVDÜĞÜ ANLARI PAYLAŞTI

Baş şüpheli olan sevgilisi Ümitcan Uygun'un, Aleyna Çakır'a şiddet uyguladıktan sonra bayıldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşması tepki toplamıştı. Yaşanan gelişmeler üzerine uyuşturucu madde kullandığı için tutuklanan ve cezaevinde olan Ümitcan Uygun'un yakın arkadaşı Gökhan Özbolat da benzer bir olayla gündeme geldi.

Saldırgan Özbolat sosyal medyada açtığı canlı yayında, bir genç kızı darbettiği anları paylaştı. Kızın çığlıklarına aldırış etmeyen Özbolat kızın suratı ile vücudunun çeşitli yerlerine art arda tekme ve yumruklar salladı. Bu anlara ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken kullanıcılar tepki gösterdi.

GÖKHAN ÖZBOLAT TUTUKLANDI MI?

Sosyal medyada gündeme gelen ve infial yaratan görüntülerin 2020 yılının Temmuz ayı içerisinde Ankara'da kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde şiddete maruz kalan Elif Karataş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği ifade de zanlı Gökhan Özbolat'ta şikayetçi olmaması üzerinde olayla ilgili kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği ortaya çıktı.

16 Mart 2020 günü saat 00:30 sıralarında instagram sosyal medya hesabı üzerinden Ankara ili Keçiören ilçesindeki adreste şüpheli Gökhan Özbolat'ın yapmış olduğu canlı yayında diğer müşteki Elif Karataş ve müşteki şüpheli Kadir Demir ile beraber alkol aldıkları ve masa üzerinde silah dipçiğinin görülmesi üzerine olay yerine polis memurlarının intikal ettikleri ve söz konusu adreste yapılan arama neticesinde bir adet kuru sıkı tabancanın ele geçirildiği şeklinde meydana gelen olayda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada tahkikat başlatıldı.

ŞİDDETE MARUZ KALAN ELİF KARATAŞ ŞİKAYETÇİ OLMADI

Müşteki Elif'in alınan beyanında özetle, olay günü kimsenin kendisini darp etmediği kimsenin kendisine silah çekmediğini belirterek şikayetçi olmadığı, müşteki şüphelilerin alınan beyanlarından özetle, olay günü müştekiye yönelik herhangi bir darp ya da darp, tehdit ve hakarette bulunmadıklarını beyan ettiği, müştekinin ve müşteki şüphelinin alınan kati hekim raporunda vücutlarında herhangi bir darp ve cebir izinin olmadığının belirtildiği, müşteki şüpheliler hakkında müşteki şüphelilerin müştekiye yönelik olan basit yaralama eylemlerinin takibinin şikayete tabi olduğu müştekinin şikayetçi olmaması nedeniyle 14/07/2020 tarihinde Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı (KYOK) kararı verildiği duyuruldu.