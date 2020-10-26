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Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Yanağına konan sineği yuttu
Son dakika haberi... Avustralya'da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu sırada canlı yayında neye uğradığını şaşırdı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Bakın Miles, yanağına konan sineğe ne yaptı?
Son dakika haberi... Avustralya'da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu sırada canlı yayında neye uğradığını şaşırdı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Bakın Miles, yanağına konan sineğe ne yaptı?