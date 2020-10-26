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Canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Yanağına konan sineği yuttu

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Giriş: 26.10.2020 15:45
Güncelleme:26.10.2020 16:02
Son dakika haberi... Avustralya'da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu sırada canlı yayında neye uğradığını şaşırdı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Bakın Miles, yanağına konan sineğe ne yaptı?

Son dakika haberi... Avustralya'da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu sırada canlı yayında neye uğradığını şaşırdı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Bakın Miles, yanağına konan sineğe ne yaptı?

Başbakan yardımcısı canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Bakın yanağına konan sineğe ne yaptı? BAŞBAKAN YARDIMCISI CANLI YAYINDA NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI! VİDEO SOSYAL MEDYADA İZLENME REKORLARI KIRDI! BAKIN YANAĞINA KONAN SİNEĞE NE YAPTI?

Yanağına konan sineği yuttu
Yanağına konan sineği yuttu
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