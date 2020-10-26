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Başbakan yardımcısı canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Bakın yanağına konan sineğe ne yaptı?

Son dakika haberi... Avustralya'da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu sırada canlı yayında neye uğradığını şaşırdı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Bakın Miles, yanağına konan sineğe ne yaptı?

Giriş Tarihi: 26.10.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 16:02
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Başbakan yardımcısı canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Bakın yanağına konan sineğe ne yaptı?

Avustralya'da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu talihsiz bir kaza geçirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Başbakan yardımcısı canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Bakın yanağına konan sineğe ne yaptı?

Miles, basın mensuplarına koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yeni tedbirlere ilişkin kamerların karşısına geçti. Kameraların kayıtta olduğu o anda yanağına yakalaşan sineği fark eden Miles, dudağını oynatmasıyla sineği yuttu.

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Başbakan yardımcısı canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Bakın yanağına konan sineğe ne yaptı?

Görüntüler sosyal medyadan yayınlandı.

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Başbakan yardımcısı canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Bakın yanağına konan sineğe ne yaptı?

Miles'in rakip partisi LNP taraftarı binlerce kişi Miles ile sosyal medya üzerinden dalga geçerken, görüntülerin video efekti olduğu da idda edildi.

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Başbakan yardımcısı canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Bakın yanağına konan sineğe ne yaptı?

Nambiya'daki ulusal parktaki bir gergedan önce turistlerin bulunduğu aracı izledi. Gergedanın merakı hızlıca öfkeye döndü ve şiddetli bir şekilde cipe çarptı.