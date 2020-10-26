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26 Ekim 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Başbakan yardımcısı canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Bakın yanağına konan sineğe ne yaptı? Başbakan yardımcısı canlı yayında neye uğradığını şaşırdı! Video sosyal medyada izlenme rekorları kırdı! Bakın yanağına konan sineğe ne yaptı? Son dakika haberi... Avustralya'da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu sırada canlı yayında neye uğradığını şaşırdı. O anlar sosyal medyada izlenme rekorları kırdı. Bakın Miles, yanağına konan sineğe ne yaptı? Giriş Tarihi: 26.10.2020 15:59 Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 16:02
Avustralya'da Queensland eyaletinin Başbakan Yardımcısı Steven Miles basın toplantısında konuştuğu talihsiz bir kaza geçirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Miles, basın mensuplarına koronavirüs (Covid-19) ile ilgili yeni tedbirlere ilişkin kamerların karşısına geçti. Kameraların kayıtta olduğu o anda yanağına yakalaşan sineği fark eden Miles, dudağını oynatmasıyla sineği yuttu.
Görüntüler sosyal medyadan yayınlandı.
Nambiya'daki ulusal parktaki bir gergedan önce turistlerin bulunduğu aracı izledi. Gergedanın merakı hızlıca öfkeye döndü ve şiddetli bir şekilde cipe çarptı.