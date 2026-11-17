AK Parti MYK toplantısının perde arkası: Başkan Erdoğan'dan kurmaylarına talimat!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında dün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında görüşülen başlıkların arka planı ortaya çıktı. A Haber muhabiri Kübra Bal'ın aktardığı bilgilere göre toplantının ana gündem maddesini fon meselesi oluştururken, Başkan Erdoğan kurmaylarına konunun birkaç haftaya kadar bitirilmesi ve Ocak ayına kadar çözülmesi yönünde talimat verdi; toplantıda ayrıca SPK Kanunu değişikliği takvimi, Türk dünyasına yönelik kapsamlı sunumlar, emekli maaşları ve kongre iddialarına ilişkin önemli detaylar yer aldı.