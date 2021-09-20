Cani adam senelerce dövdüğü karısını av tüfeğiyle öldürdü! “Annemi dövmek için hep bir sebep bulurdu”

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde ikamet eden Mehmet Örenç, 33 yıllık hayat arkadaşı Selma Örenç'i ilk önce bacağından vurup yere düşürdü, sonrasında da kafasına dayadığı tüfekle 5 el ateş ederek yaşamına son verdi. Eşini canice katlettikten sonra yakalanan koca, tutuklu yargılandığı mahkemede de kendini "Beni dövüyordu" ifadeleriyle savundu.