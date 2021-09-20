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Cani adam senelerce dövdüğü karısını av tüfeğiyle öldürdü! “Annemi dövmek için hep bir sebep bulurdu”

İHA
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Giriş: 20.09.2021 09:42
Samsun’un Salıpazarı ilçesinde ikamet eden Mehmet Örenç, 33 yıllık hayat arkadaşı Selma Örenç'i ilk önce bacağından vurup yere düşürdü, sonrasında da kafasına dayadığı tüfekle 5 el ateş ederek yaşamına son verdi. Eşini canice katlettikten sonra yakalanan koca, tutuklu yargılandığı mahkemede de kendini "Beni dövüyordu" ifadeleriyle savundu.
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