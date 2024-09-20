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Candan kardeşler hakim karşısında! Ara karar açıklanacak

Candan kardeşler hakim karşısında! Ara karar açıklanacak

Aslı Bilger Kutludağ
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.09.2024 11:16
Bahar ve Nihal Candan'ın aralarında bulunduğu 21 sanıklı dolandırıcılık davası devam ediyor. Mahkeme heyetinin bugün ara kararını açıklaması bekleniyor. Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ aktardı.
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