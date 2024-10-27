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Çanakkale'de muhtara ait ev alevlere teslim oldu

Çanakkale'de muhtara ait ev alevlere teslim oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 27.10.2024 01:36
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Cazgirler köyünde muhtarlık yapan İsmail Alaca'ya (46) ait tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
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