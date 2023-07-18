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Çanakkale'de alevlerle mücadele

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Giriş: 18.07.2023 09:13
Çanakkale'de ormanlık alandaki yangına müdahale sürüyor. Öte yandan Hatay Belen’deki orman yangını büyük ölçüde kontrol altın alındı. Detayları A Haber muhabirleri aktardı.
Çanakkale’de alevlerle mücadele
Çanakkale'de alevlerle mücadele
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