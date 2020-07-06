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Çanakkale Gelibolu yarımadasında orman yangını | Video izle

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Giriş: 06.07.2020 16:17
Güncelleme:06.07.2020 16:18
Son dakika haberi... Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Yalova köyünde orman yangını çıktı. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Sıcak haberi A Haber muhabiri aktardı.

Yalova köyü Ilgardere mevkiinde bugün 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Şiddetli rüzgarın tesiriyle kısa sürede büyüyen yangın, Çanakkale İskele Meydanı başta olmak üzere birçok yerden görüldü.

Yoğun dumanların yükseldiği bölgede Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.

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Çanakkale Gelibolu yarımadasında orman yangını | Video izle
Çanakkale Gelibolu yarımadasında orman yangını | Video izle
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